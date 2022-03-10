В Конгрессе США приняли законопроект о запрете импорта энергоносителей из России
Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, запрещающий импорт энергоносителей из России и предусматривающий принятие мер для приостановки участия РФ во Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщает ТАСС.
Документ поддержали 415 конгрессменов, 17 выступили против.
Согласно законопроекту, следует запретить ввоз в США российских энергоносителей, в том числе нефти и газа. Также американские должностные лица должны рассмотреть шаги «с целью приостановить участие РФ в ВТО».
Сроки рассмотрения документа в Сенате пока не называются.
Главы комитетов Конгресса 7 марта согласовали законопроект о запрете импорта нефти из РФ и отмене привычных торговых отношений с Россией и Белоруссией, напоминает РЕН ТВ. На фоне уже принятых санкций и новых возможных ограничений в США выросли цены на бензин: накануне стоимость галлона неэтилированного топлива достигла максимальных $4,25, пишут Известия.
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