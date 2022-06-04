США и Европа начали поиск компромисса с Россией из-за экономического кризиса
На фоне отсутствия желаемых результатов от введения рестрикций в отношение Москвы Запад решил искать компромисс с Россией, полагает обозреватель издания The Hill Уильям Молони.
По его мнению, из-за антироссийских санкций больше страдает западная экономика.
«Рубль достиг двухлетнего максимума в мае, а российский энергетический и сельскохозяйственный экспорт приносит Москве рекордные доходы», — цитирует Молони Газета.ru.
Также обозреватель подчеркнул, что планы США настроить против России весь мир, не увенчались успехом - из 195 стран согласились ввести антироссийские санкции 65. Такие крупные государства как Китай, Индия, Бразилия, Мексика и Индонезия решили вообще не участвовать в экономической войне против Москвы.
Молони считает, что США, пытаясь изолировать Россию от всего мира, сами могут оказаться самой изолированной сверхдержавой.
Ранее экс-премьер Италии Сильвио Берлускони в своей статье для Giornale написал, что кризис на Украине показал изолированность Запада от остального мира.
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