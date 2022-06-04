США и Европа начали поиск компромисса с Россией из-за экономического кризиса

По его мнению, из-за антироссийских санкций больше страдает западная экономика.

«Рубль достиг двухлетнего максимума в мае, а российский энергетический и сельскохозяйственный экспорт приносит Москве рекордные доходы», — цитирует Молони Газета.ru.

Также обозреватель подчеркнул, что планы США настроить против России весь мир, не увенчались успехом - из 195 стран согласились ввести антироссийские санкции 65. Такие крупные государства как Китай, Индия, Бразилия, Мексика и Индонезия решили вообще не участвовать в экономической войне против Москвы.

Молони считает, что США, пытаясь изолировать Россию от всего мира, сами могут оказаться самой изолированной сверхдержавой.

Ранее экс-премьер Италии Сильвио Берлускони в своей статье для Giornale написал, что кризис на Украине показал изолированность Запада от остального мира.

