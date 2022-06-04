Берлускони: Реакция мира на украинский кризис показала изоляцию Запада

Кризис на Украине показал изолированность Запада от остального мира, считает экс-премьер Италии Сильвио Берлускони. Об этом политик написал в своей статье для Giornale.

Итальянский эксперт заявил, что США и НАТО предали Украину

Как отметил Берлускони, большинство стран отказалось осудить российскую спецоперацию.

«Кризис на Украине показал очень горькую действительность. Ответ Запада был единодушным, но что мы подразумеваем под Западом? США, Европу, и некоторые страны в Тихоокеанском регионе, которые имеют традиционные связи с США, среди них Австралия и Япония. А из других государств мира? Почти ничего», — указал экс-премьер.

Берлускони напомнил, что Турция, несмотря на свою важную роль в НАТО, отказалась от введения санкций в отношении РФ. По мнению политика, украинский конфликт стал тревожным знаком.

«Россия изолирована от Запада, но Запад изолирован от всего остального мира», — заключил Берлускони.

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ТЕГИ:ЗападУкраинаСильвио Берлускони
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