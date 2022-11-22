Спрос и предложение: Китай обрушил цены на нефть, а Украина зарабатывает на «Дружбе»

Давление на цены оказали, по словам аналитиков, несколько факторов: ожидаемое снижение спроса на углеводороды со стороны Китая, укрепление доллара к остальным валютам, а также планы ОПЕК+ по увеличению добычи.

«Помимо ослабления перспектив спроса из-за мер Китая по сдерживанию COVID-19, сегодняшнее восстановление доллара также является медвежьим фактором для цен на нефть», — цитирует аналитика CMC Markets Тина Тенг Reuters.

Отмечается, что падение цен могло спровоцировать вступление в силу эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти. Решение вступит в силу 5 декабря, а европейские компании, по словам аналитиков, уже заполнили свои хранилища энергоресурсами для прохождения зимы.

Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, утверждают, что производители нефти, состоящие в ОПЕК+, обсуждают вопрос об увеличении добычи объемом до 500 тысяч баррелей в сутки. Позже информация была опровергнута и падение цен приостановилось.

«Текущее сокращение на два миллиона баррелей в сутки продолжится до конца 2023 года, и если возникнет необходимость принять дополнительные меры по сокращению добычи, чтобы сбалансировать спрос и предложение, мы всегда готовы вмешаться», — министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бин Салмана.