Спрос и предложение: Китай обрушил цены на нефть, а Украина зарабатывает на «Дружбе»
Январский фьючерс нефти марки Brent подешевел сразу на 5% на фоне угрозы падения спроса в Китае, а Киев уведомил Москву об увеличении стоимости прокачки «черного золота» по «Дружбе».
Нефтяной рынок переживает очередные колебания. Накануне цена нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE опустилась ниже $83 за баррель впервые с 27 сентября. Январский фьючерс упал на 5 процентов – 82,89 долларов за баррель, а цена на поставку в январе подешевел на 4,3 процента, или 76,6 долларов за баррель.
Давление на цены оказали, по словам аналитиков, несколько факторов: ожидаемое снижение спроса на углеводороды со стороны Китая, укрепление доллара к остальным валютам, а также планы ОПЕК+ по увеличению добычи.
«Помимо ослабления перспектив спроса из-за мер Китая по сдерживанию COVID-19, сегодняшнее восстановление доллара также является медвежьим фактором для цен на нефть», — цитирует аналитика CMC Markets Тина Тенг Reuters.
Отмечается, что падение цен могло спровоцировать вступление в силу эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти. Решение вступит в силу 5 декабря, а европейские компании, по словам аналитиков, уже заполнили свои хранилища энергоресурсами для прохождения зимы.
Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, утверждают, что производители нефти, состоящие в ОПЕК+, обсуждают вопрос об увеличении добычи объемом до 500 тысяч баррелей в сутки. Позже информация была опровергнута и падение цен приостановилось.
«Текущее сокращение на два миллиона баррелей в сутки продолжится до конца 2023 года, и если возникнет необходимость принять дополнительные меры по сокращению добычи, чтобы сбалансировать спрос и предложение, мы всегда готовы вмешаться», — министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бин Салмана.
Что касается спроса Китая, то 20 ноября главное таможенное управление страны обнародовало данные, свидетельствующие об увлечении на 9,5 процентов поставок российской нефти. В январе-октябре России продала Пекину 71,97 миллионов тонн сырья. Стоимость закупленного Китаем у России сырья за указанный период выросла на 53%, до 49,19 миллиардов долларов.
Однако, Россия продолжает наращивать поставки нефти на азиатские рынки. Крупнейшим покупателем стала Индия, также большие объемы идут в Турцию и Юго-Восточную Азию.
«То, что сейчас является неким рекордом по объемам экспорта морским транспортом, в будущем должно стать нормой. Сначала то, что в Европу доставлялось морским транспортом, перейдет в Азию, а потом еще те трубопроводные поставки, которые осуществлялись в Германию и Польшу, полностью обнулятся к концу года. Этот объем теперь будет вывозиться морским транспортом. Это апробация того, что будет с 5 декабря на постоянной основе. Сейчас Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, которая перевозится морским транспортом. А мы для них стали крупнейшим поставщиком», - говорил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН.
Диверсификацию поставок российской нефти подтверждают и аналитики Bloomberg. За две недели до вступления эмбарго на поставки сырья в ЕС Россия потеряла более 90% своего рынка в северных странах союза. Если в феврале ежедневно в этом направлении уходило 1,2 миллиона баррелей, то сейчас 95 тысяч.
Из европейских стран точно продолжат и после 5 декабря закупать российскую нефть по трубопроводу «Дружба» Венгрия и Словакия. Однако накануне украинская «Укртранснафта» уведомила «Транснефть» о намерении повысить цены на перекачку. Как рассказал ТАСС представитель российской компании Игорь Демин, оператор изучает предложения украинских коллег, а также готовит соответствующие обращения в ФАС и Минэнерго. Западные СМИ пишут, что цена на поставку нефти по «Дружбе» с 1 января 2023 года может вырасти на 2,10 евро за тонну и составить уже 13,60 евро.
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