Экс-глава Минфина США назвал введение потолка цен на нефть из России нелепой идеей

«Она не только неосуществима. Я считаю, что это самая нелепая идея из всех, что я когда-либо слышал», — добавил он.

Ранее по данным ряда СМИ страны G7 и Австралия договорились о потолке цен на нефть РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

