Экс-глава Минфина США назвал введение потолка цен на нефть из России нелепой идеей
Бывший министр финансов США Стивен Мнучин в интервью телеканалу CNBC раскритиковал инициативу действующей американской администрации по введению потолка цен на нефть РФ.
По его словам, она бессмысленна, так как есть регионы, которые покупают российскую нефть в обход санкций США и Евросоюза.
«Она не только неосуществима. Я считаю, что это самая нелепая идея из всех, что я когда-либо слышал», — добавил он.
Ранее по данным ряда СМИ страны G7 и Австралия договорились о потолке цен на нефть РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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