После заявления Саудовской Аравии падение цен на нефть остановилось

Цены на нефтяные фьючерсы на Лондонской бирже отыграли почти все потери, которые произошли днем 21 ноября, и остановились на уровне 86,04 доллара за баррель. По словам принца, вопрос дальнейшего сокращения остается в повестке: страны консорциума готовы пойти на такой шаг, чтобы сбалансировать ситуацию на рынке.

Отмечается, что «ОПЕК+ не обсуждает никаких решений перед своими заседаниями. «Текущее сокращение на два миллиона баррелей в сутки продолжится до конца 2023 года, и если возникнет необходимость принять дополнительные меры по сокращению добычи, чтобы сбалансировать спрос и предложение, мы всегда готовы вмешаться», — заявил бин Салман.

Власти Великобритании продолжают закупать российскую нефть, при этом в документах странами-импортерами называются другие государства. После начала российской спецоперации в британские порты прибыло как минимум 39 танкеров с российским сырьем, сообщает Telegram-канал

«Радиоточка НСН».

