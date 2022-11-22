После заявления Саудовской Аравии падение цен на нефть остановилось
Увеличение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки странами ОПЕК+ не соответствует действительности, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление министра энергетики Саудовской Аравии принца Абделя Азиза бин Салмана, которое остановило падение стоимости нефти.
Цены на нефтяные фьючерсы на Лондонской бирже отыграли почти все потери, которые произошли днем 21 ноября, и остановились на уровне 86,04 доллара за баррель. По словам принца, вопрос дальнейшего сокращения остается в повестке: страны консорциума готовы пойти на такой шаг, чтобы сбалансировать ситуацию на рынке.
Отмечается, что «ОПЕК+ не обсуждает никаких решений перед своими заседаниями. «Текущее сокращение на два миллиона баррелей в сутки продолжится до конца 2023 года, и если возникнет необходимость принять дополнительные меры по сокращению добычи, чтобы сбалансировать спрос и предложение, мы всегда готовы вмешаться», — заявил бин Салман.
Власти Великобритании продолжают закупать российскую нефть, при этом в документах странами-импортерами называются другие государства. После начала российской спецоперации в британские порты прибыло как минимум 39 танкеров с российским сырьем, сообщает Telegram-канал
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