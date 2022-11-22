Новак: Россия откажется поставлять нефть странам, которые установят потолок цен

По его словам, Москва откажется от сотрудничества в сфере поставок нефти или нефтепродуктов в страны, которые готовы ввести потолок предельной цены. Вместо этого Россия или сократит объемы добычи, или переориентируется на другие рынки.

Новак отметил, что рассматривает введение предельных цен на нефть как вмешательство в рыночное регулирование, потому что это приведет к дефициту ресурсов.

23 ноября США и их союзники по «Большой семерке» намерены объявить о ценовом пределе для российской нефти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

