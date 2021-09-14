Газовая игра. Ускорят ли ввод «Северного потока – 2» рекордные цены на газ в Европе

Цены на газ в Европе в очередной раз побили рекорд, впервые в истории превысив 810 долларов за тысячу кубометров. Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в начале торговой сессии составляла 747,3 доллара за тысячу кубометров. На 13:17 мск стоимость октябрьского фьючерса была 804,4 доллара, а ранее в ходе торгов достигала 810,3 доллара (рост на 8,4%).

С начала недели стоимость газа в Европе выросла на 23% - с 650 долларов. За месяц топливо подорожало на 47%. При этом эксперты прогнозируют, что цены на газ на этом не остановятся и продолжат расти.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков пояснил, что причиной рекордного роста стоимости природного газа в Европе стала «паника на бирже», передает NEWS.ru. По его словам, цены растут из-за того, что весь сжиженный природный газ (СПГ) уходит в Азию, где более высокие котировки, а «Газпром» сократил объёмы прокачки в Европу и планирует приступить к поставкам голубого топлива по первой нитке «Северного потока – 2». Юшков не исключает, что эти обстоятельства приведут к тому, что стоимость тысячи кубов газа в Европе превысит отметку в 1000 долларов. Эксперт отметил, что это играет на руку России – ведь бюджет страны получит больше средств.