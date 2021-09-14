Газовая игра. Ускорят ли ввод «Северного потока – 2» рекордные цены на газ в Европе
В Европе взлетели цены на газ. Эксперты объяснили, какую роль сыграл в этом уже достроенный и ожидающий ввода в эксплуатацию газопровод «Северный поток – 2».
Цены на газ в Европе в очередной раз побили рекорд, впервые в истории превысив 810 долларов за тысячу кубометров. Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в начале торговой сессии составляла 747,3 доллара за тысячу кубометров. На 13:17 мск стоимость октябрьского фьючерса была 804,4 доллара, а ранее в ходе торгов достигала 810,3 доллара (рост на 8,4%).
С начала недели стоимость газа в Европе выросла на 23% - с 650 долларов. За месяц топливо подорожало на 47%. При этом эксперты прогнозируют, что цены на газ на этом не остановятся и продолжат расти.
Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков пояснил, что причиной рекордного роста стоимости природного газа в Европе стала «паника на бирже», передает NEWS.ru. По его словам, цены растут из-за того, что весь сжиженный природный газ (СПГ) уходит в Азию, где более высокие котировки, а «Газпром» сократил объёмы прокачки в Европу и планирует приступить к поставкам голубого топлива по первой нитке «Северного потока – 2». Юшков не исключает, что эти обстоятельства приведут к тому, что стоимость тысячи кубов газа в Европе превысит отметку в 1000 долларов. Эксперт отметил, что это играет на руку России – ведь бюджет страны получит больше средств.
Некоторые аналитики полагают, что Россия использует рекордный рост цен на газ для того, чтобы ускорить запуск трубопровода «Северный поток – 2». Обозреватель американского издания National Interest Николас Гроздев, уличая Москву в «газовой игре», выдвигает версию, будто бы Россия надеется, что опасения из-за недостатка запасов газа в Европе заставят ее сертифицировать уже достроенный газопровод и запустить его в эксплуатацию.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил НСН, что перенос сроков строительства «Северного потока – 2» косвенно повлиял на рост цен, но в большей степени это связано с ситуацией на азиатском рынке.
«Если бы «Северный поток – 2» построили по плану еще в 2019 году или даже в начале 2020 года, то такого дефицита предложения сейчас в Европе не было бы. Дефицит определяется следующими факторами: с одной стороны, Азия бурно растет, двигает цены вверх на азиатском рынке, и сжиженный газ весь идет туда, Европе ничего не остается. С другой стороны, хранилище газа находится на минимальных значениях и это формирует ожидание, что зима может проходить с большими осложнениями, если она будет такая же, как в прошлом году. Пока «Северный поток – 2» не заработал, цена может дальше идти вверх», – пояснил он.
По мнению Пикина, запуск «Северного потока – 2» постепенно «усмирит» ценовые рекорды, однако возвращения к значениям прошлой зимы ожидать будет напрасно.
«С вводом первой нитки «Северного потока – 2» в начале октября ситуация чуть улучшится, после ввода второй еще улучшится, но прогнозировать резкого снижения, даже до 300 долларов, как это было прошлой зимой, уже не приходится. По всей видимости, зима будет проходить на весьма высоких значениях цены», – прогнозирует глава Фонда энергетического развития.
На прошлой неделе оператор проекта Nord Stream 2 AG (принадлежит «Газпрому») объявил о завершении строительства «Северного потока – 2». Федеральное сетевое агентство Германии получило документы на сертификацию газопровода. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря агентства Фите Вульфа. По его словам, на принятие решения по Nord Stream 2 AG у регулятора есть четыре месяца.
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