Лавров оценил перспективы запуска «Северного потока — 2»
Получение разрешения на "Северный поток — 2" от ФРГ может занять четыре месяца, поскольку запуск «СП-2» - процесс не быстрый. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Таким образом, он опроверг сообщения о возможном скором начале поставок по газопроводу, передает "ТАСС".
По его словам, на снятие всех препятствий со стороны немецкого регулятора нужно много времени. Вполне вероятно, что рассмотрение завершится только в начале следующего года.
Ранее были перечислены препятствия для запуска «Северного потока-2». Три «препятствия» существует для запуска газопровода «Северный поток-2», считает обозреватель Америка Эрнандез. О возможных трудностях автор пишет в своей статье для Politico.
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