«Дойдут до 800». Как отразятся на России рекордные цены на газ в Европе
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин отметил, что запуск «Северного потока – 2» постепенно «усмирит» ценовые рекорды, но возвращения к значениям прошлой зимы ждать не стоит.
Россия получает дополнительные доходы в виде экспортной выручки из-за высоких цен на газ в Европе, при этом в стране действует система тарифов, которая не позволит внутренним ценам ползти вверх, заявил НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Цена газа на европейском рынке продолжает бить рекорды, превысив 740 долларов за тысячу кубометров, следует из данных торгов.
«Для России это дополнительные доходы «Газпрома», это экспортная выручка дополнительная, это распределение дивидендов, налоги и возможность исполнения социальной газификации и в целом газификации, будут средства на все эти программы. Вот, собственно, что нам дает рост цены на газ в Европе. У нас тарифы для населения регулируются государством, изменения тарифов на газ идут примерно в темпе инфляции, а внутренние цены на газ, на бирже тоже так или иначе привязаны к тарифам», - отметил он.
При этом Пикин подчеркнул, что перенос сроков строительства «Северного потока – 2» косвенно повлиял на рост цен, но в большей степени это связано с ситуацией на азиатском рынке.
«Если бы «Северный поток – 2» построили по плану еще в 2019 году или даже в начале 2020 года, то такого дефицита предложения сейчас в Европе не было бы. Дефицит определяется следующими факторами: с одной стороны, Азия бурно растет, двигает цены вверх на азиатском рынке, и сжиженный газ весь идет туда, Европе ничего не остается. С другой стороны, хранилище газа находится на минимальных значениях и это формирует ожидание, что зима может проходить с большими осложнениями, если она будет такая же, как в прошлом году. Пока «Северный поток – 2» не заработал, цена может дальше идти вверх, то есть, мы можем легко увидеть в ближайшее время 800 долларов. С вводом первой нитки «Северного потока – 2» в начале октября ситуация чуть улучшится, после ввода второй еще улучшится, но прогнозировать резкого снижения, даже до 300 долларов, как это было прошлой зимой, уже не приходится. По всей видимости, зима будет проходить на весьма высоких значениях цены», - объяснил он.
Запуск «Северного потока-2» выгоден Европе, поскольку после ввода газопровода в эксплуатацию цены на газ понизятся во всем мире, заявил НСН ранее ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев.
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