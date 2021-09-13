«Дойдут до 800». Как отразятся на России рекордные цены на газ в Европе

Россия получает дополнительные доходы в виде экспортной выручки из-за высоких цен на газ в Европе, при этом в стране действует система тарифов, которая не позволит внутренним ценам ползти вверх, заявил НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Цена газа на европейском рынке продолжает бить рекорды, превысив 740 долларов за тысячу кубометров, следует из данных торгов.

«Для России это дополнительные доходы «Газпрома», это экспортная выручка дополнительная, это распределение дивидендов, налоги и возможность исполнения социальной газификации и в целом газификации, будут средства на все эти программы. Вот, собственно, что нам дает рост цены на газ в Европе. У нас тарифы для населения регулируются государством, изменения тарифов на газ идут примерно в темпе инфляции, а внутренние цены на газ, на бирже тоже так или иначе привязаны к тарифам», - отметил он.

При этом Пикин подчеркнул, что перенос сроков строительства «Северного потока – 2» косвенно повлиял на рост цен, но в большей степени это связано с ситуацией на азиатском рынке.