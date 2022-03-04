S&P объяснило понижение рейтинга России

Кроме того, снижен долгосрочный рейтинг в национальной валюте — с ВВВ- до CCC-. Это произошло из-за возросшего риска дефолта, сообщает Reuters.

По данным агентства, новые ограничения против Москвы наполовину сократили доступные валютные резервы РФ, в том числе — депозиты в иностранной валюте и ценные бумаги, зарегистрированные в США, Евросоюзе и Японии.

По словам экспертов агентства, сокращение валютных резервов России ослабило ее внешнюю ликвидность в период роста спроса на иностранную валюту.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта России в иностранной валюте сразу на шесть ступеней: с уровня «BBB» до уровня «B».

