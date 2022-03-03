Fitch понизило долгосрочный рейтинг России до «B»

Рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента России в иностранной валюте с «ВВВ» до «В», сообщает телеканал «360».

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Рейтингу РФ дан негативный прогноз из-за антироссийских санкций, которые повысили риски для макрофинансовой стабильности. Ограничительные меры эксперты считают шоком для основных принципов российской кредитоспособности.

Напомним, в конце 2021 года Fitch сохранило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на уровне «BBB», прогноз стабильный.

Минфин России положительно оценил этот шаг.

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