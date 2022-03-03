Fitch понизило долгосрочный рейтинг России до «B»

Рейтингу РФ дан негативный прогноз из-за антироссийских санкций, которые повысили риски для макрофинансовой стабильности. Ограничительные меры эксперты считают шоком для основных принципов российской кредитоспособности.

Напомним, в конце 2021 года Fitch сохранило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на уровне «BBB», прогноз стабильный.

Минфин России положительно оценил этот шаг.

