Общественники: После введения маркировки решилась проблема с контрафактом молока

Маркировка молочной продукции поспособствовала исчезновению контрафактной продукции из молочной отрасли, отметил в эфире НСН Олег Павлов.

После введения маркировки молочной продукции сошла на нет проблема с контрафактом молока. Об этом рассказал председатель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов в пресс-центре НСН.

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"Молочная отрасль до недавнего времени была одной из самых проблемных во всей пищевой индустрии. До половины всей молочной продукции имело те или иные нарекания по качеству и по безопасности. По данным Роскачества, 10% молочной продукции содержало растительные жиры, 55% — следы антибиотиков, также имел место недостаток белка сухого обезжиренного молочного остатка, что свидетельствует о низком качестве использованного сырья. После введения маркировки свежие исследования показали, что ни в одном из образцов продуктов вышеуказанные нарушения уже не были выявлены", - отметил Павлов.

Ранее врач-диетолог Полина Королева рассказала о пользе молочных продуктов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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