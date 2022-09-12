Общественники: После введения маркировки решилась проблема с контрафактом молока

"Молочная отрасль до недавнего времени была одной из самых проблемных во всей пищевой индустрии. До половины всей молочной продукции имело те или иные нарекания по качеству и по безопасности. По данным Роскачества, 10% молочной продукции содержало растительные жиры, 55% — следы антибиотиков, также имел место недостаток белка сухого обезжиренного молочного остатка, что свидетельствует о низком качестве использованного сырья. После введения маркировки свежие исследования показали, что ни в одном из образцов продуктов вышеуказанные нарушения уже не были выявлены", - отметил Павлов.

Ранее врач-диетолог Полина Королева рассказала о пользе молочных продуктов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

