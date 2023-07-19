Совет Федерации утвердил проект о цифровом рубле

Совет Федерации одобрил законопроект о введении в России цифрового рубля. Документ вводит основные понятия, необходимые для внедрения цифровой национальной валюты.

Для граждан переводы и платежи в цифровых рублях будут бесплатными, а тарифы для бизнеса за прием оплаты цифровыми рублями составят 0,3% от платежа.

Проект закона также закрепляет обязательства Центробанка как оператора платформы цифрового рубля перед пользователями.

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Отмечается, что цифровой рубль должен стать дополнительным средством для платежей и переводов. Главные положения закона начнут действовать с 1 августа текущего года.

Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин в интервью НСН заявил, что цифровой рубль не вызовет интереса у россиян. По мнению эксперта, внедрять его надо в бюджетном процессе для отслеживания всех платежей.

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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