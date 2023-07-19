Совет Федерации утвердил проект о цифровом рубле

Совет Федерации одобрил законопроект о введении в России цифрового рубля. Документ вводит основные понятия, необходимые для внедрения цифровой национальной валюты.

Для граждан переводы и платежи в цифровых рублях будут бесплатными, а тарифы для бизнеса за прием оплаты цифровыми рублями составят 0,3% от платежа.

Проект закона также закрепляет обязательства Центробанка как оператора платформы цифрового рубля перед пользователями.