Совет Федерации утвердил проект о цифровом рубле
Совет Федерации одобрил законопроект о введении в России цифрового рубля. Документ вводит основные понятия, необходимые для внедрения цифровой национальной валюты.
Для граждан переводы и платежи в цифровых рублях будут бесплатными, а тарифы для бизнеса за прием оплаты цифровыми рублями составят 0,3% от платежа.
Проект закона также закрепляет обязательства Центробанка как оператора платформы цифрового рубля перед пользователями.
Отмечается, что цифровой рубль должен стать дополнительным средством для платежей и переводов. Главные положения закона начнут действовать с 1 августа текущего года.
Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин в интервью НСН заявил, что цифровой рубль не вызовет интереса у россиян. По мнению эксперта, внедрять его надо в бюджетном процессе для отслеживания всех платежей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков не подтвердил, что Россия угрожала ЮАР в случае ареста Путина
- Совет Федерации одобрил закон о внеплановых проверках лиц, взаимодействующих с иноагентами
- Сенатор Ковитиди: море в Крыму безопасно благодаря военным
- Во Франции более тысячи человек получили тюремные сроки за участие в беспорядках
- Совет Федерации утвердил проект о цифровом рубле
- Зеленский поручил усилить защиту портов Одессы после ночных ударов
- Reuters: Индия сократит импорт подсолнечного масла после остановки зерновой сделки
- Baza: актер Козловский требует от Виталия Бородина один рубль моральной компенсации
- Шесть человек пострадали в Австралии в ДТП с участием американского танка Abrams
- Цены на бензин в России установили новый рекорд
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru