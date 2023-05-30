Минфин: цифровые валюты не подходят для сбережения средств гражданами
Цифровые валюты могут рассматриваться в качестве альтернативного способа вложения средств, но гражданам не стоит направлять туда свои сбережения. Об этом заявил директор департамента финансовой политики министерства финансов Иван Чебесков, сообщает агентство «Прайм».
По его словам, это слишком рискованно.
Чебесков считает, что вложение средств в цифровые валюты больше подойдут для владельцев значительных капиталов.
«При этом, им также не стоит инвестировать туда крупные вложения», - добавил представитель Минфина РФ.
Ранее в Банке России заявили, что не будут торопиться с внедрением цифрового рубля, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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