Минфин: цифровые валюты не подходят для сбережения средств гражданами

По его словам, это слишком рискованно.

Чебесков считает, что вложение средств в цифровые валюты больше подойдут для владельцев значительных капиталов.

«При этом, им также не стоит инвестировать туда крупные вложения», - добавил представитель Минфина РФ.

Ранее в Банке России заявили, что не будут торопиться с внедрением цифрового рубля, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

