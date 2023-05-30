Минфин: цифровые валюты не подходят для сбережения средств гражданами

Цифровые валюты могут рассматриваться в качестве альтернативного способа вложения средств, но гражданам не стоит направлять туда свои сбережения. Об этом заявил директор департамента финансовой политики министерства финансов Иван Чебесков, сообщает агентство «Прайм».

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По его словам, это слишком рискованно.

Чебесков считает, что вложение средств в цифровые валюты больше подойдут для владельцев значительных капиталов.

«При этом, им также не стоит инвестировать туда крупные вложения», - добавил представитель Минфина РФ.

Ранее в Банке России заявили, что не будут торопиться с внедрением цифрового рубля, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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