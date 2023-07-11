«Медленно и хаотично»: В ассоциации криптовалют не видят интереса в введение цифрового рубля
Цифровой рубль не вызовет интереса у россиян, заявил НСН президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин.
Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин в интервью НСН заявил, что цифровой рубль не вызовет интереса у россиян.
Накануне депутаты Госдумы приняли закон, благодаря которому в России станет возможным внедрение цифрового рубля и осуществления с его помощью безналичных расчетов. Юрий Припачкин сообщил, что пока создание цифрового пространства для рубля идет медленно.
«Это и не хорошо, и не плохо. Просто идет работа по построению цифрового пространства. Правда, медленно и хаотично. Цифровой рубль в том виде, как его сейчас позиционирует ЦБ, интереса у наших граждан не вызовет. Внедрять его надо в бюджетном процессе, но пока непонятно подходит ли он для этого, потому что в его технологии важна окраска цифрового рубля для отслеживания всех платежей. Из документов ЦБ это не ясно», - сказал собеседник НСН.
По его словам, к цифровому рублю есть очень много вопросов, связанных с безопасностью такой валюты.
«Плюс по безопасности есть вопросы. Закон про иностранные цифровые валюты нужен, учитывая что много стран нас обгоняет по темпам внедрения и мы, благодаря ЦБ, плетемся в хвосте. Так что, принятие этих законов ничего не изменит на рынке», - заключил эксперт.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Центробанк намерен запустит цифровой рубль в обращение до конца 2023 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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