«Медленно и хаотично»: В ассоциации криптовалют не видят интереса в введение цифрового рубля

Накануне депутаты Госдумы приняли закон, благодаря которому в России станет возможным внедрение цифрового рубля и осуществления с его помощью безналичных расчетов. Юрий Припачкин сообщил, что пока создание цифрового пространства для рубля идет медленно.



«Это и не хорошо, и не плохо. Просто идет работа по построению цифрового пространства. Правда, медленно и хаотично. Цифровой рубль в том виде, как его сейчас позиционирует ЦБ, интереса у наших граждан не вызовет. Внедрять его надо в бюджетном процессе, но пока непонятно подходит ли он для этого, потому что в его технологии важна окраска цифрового рубля для отслеживания всех платежей. Из документов ЦБ это не ясно», - сказал собеседник НСН.

По его словам, к цифровому рублю есть очень много вопросов, связанных с безопасностью такой валюты.

«Плюс по безопасности есть вопросы. Закон про иностранные цифровые валюты нужен, учитывая что много стран нас обгоняет по темпам внедрения и мы, благодаря ЦБ, плетемся в хвосте. Так что, принятие этих законов ничего не изменит на рынке», - заключил эксперт.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Центробанк намерен запустит цифровой рубль в обращение до конца 2023 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

