«Сократится на 20%»: Повышение первоначального взноса охладит ипотечный рынок

Ранее депутат Госдумы Александр Якубовский заявил, что первоначальный взнос по льготной ипотеке под 8% годовых поднимется до 25%. По его словам, парламентарии совместно с Центробанком выступают за ужесточение условий для выдачи льготной ипотеки. Якубовский добавил, что льготную ипотеку могут оставить только в российских субъектах с низким спросом на недвижимость. Бутовичев заявил, что спрос на ипотеку останется, даже если первоначальный взнос увеличат до 90%.

«Все равно кто-то будет брать кредиты на покупку жилья. Другое дело, как это повлияет на рынок недвижимости. Он сейчас перегрет из-за того, что есть большое количество льготных ипотечных программ, под которые попадает каждая вторая семья, особенно это касается рынка новостроек. Это ненормальная ситуация, поэтому и нужно принимать меры, в частности, ограничительные, чтобы успокоить разгон цен. Ипотеки будут брать в связи с ростом семьи, с переездом в другой город и так далее. Просто на 10-20% сократится количество реальных ипотечных сделок», — сказал Бутовичев.

При этом собеседник НСН отметил, что вряд ли эта мера поможет увеличить отток россиян в регионы с низким спросом на недвижимость.

«Это слишком небольшие меры для того, чтобы стимулировать миграцию. Этому хорошо поспособствовали дальневосточная, сельская ипотеки, ипотека на строительство загородных домов. Повторюсь, это скорее заградительная мера. Сейчас ипотечный рынок напоминает раздутый пузырь. Надо понять, как его сдувать. Если ничего не делать и продолжать разогревать рынок, может случиться то, что было в США в 2007 году. Если же планомерно и аккуратно снижать количество желающих взять ипотеку, можно будет переждать экономические сложности, а потом рынок опять начнет расти здоровым образом», — добавил эксперт.

Что же касается роста ключевой ставки Банка России, то причины ее увеличения не особо связаны с ипотекой, однако сама увеличенная ставка влияет на ипотеку очень серьезно, подчеркнул Бутовичев.

«Я бы даже сказал, что ключевая ставка влияет на ипотеку больше, чем увеличение размера первоначального взноса, поскольку количество желающих взять ипотеку на общих условиях соразмерно уменьшилось. Когда люди видят, что вчера ставка была 10%, а сегодня 15%, конечно, очень многие подождут, однако останутся и те, кто берет по полной ставке, потому что жилищные условия надо улучшать, а ставка может в любой момент измениться. Всегда можно рефинансировать кредит под более низкую ставку. Но, на мой взгляд, есть смысл брать ипотеку по высоким ставкам, когда рынок пошел назад, как это было в 2016-2019 годах. Тогда ставки были относительно высокими, не было массовых программ, и в то же время жилье стоило дешево. То есть можно было взять жилье в ипотеку, потом рефинансироваться под хорошие ипотечные ставки и по сути получать его на 20-30% дешевле», — подытожил он.

Ранее вице-президент «Опоры России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков заявил, что спрос на ипотеку в России скоро начнет падать, снижение продлится до весны, после чего он снова может пойти вверх. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

