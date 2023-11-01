Льготную ипотеку предложили оставить только в регионах с низким спросом

Кроме того, по информации издания, первоначальный взнос по льготной ипотеке в России с 1 января следующего года планируют поднять с 20% до 25%.

Соответствующие предложения разработали в Госдуме и направили для оценки в Минфин и Центробанк.

Ранее правительство РФ повысило минимальный размер первоначального взноса по ипотечным программам с государственной поддержкой с 15% до 20%. Изменения касаются ипотечных программ с господдержкой под 8%, а также семейной, IT и сельской ипотеки, напоминает RT.

