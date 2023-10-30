В сентябре в России выдали льготной ипотеки на 652 млрд рублей

Минздрав Дагестана опроверг данные о «гибели» полицейского при беспорядках в аэропорту Суд отправил в колонию на 5 лет двух обвиняемых в мошенничестве на 60 млн руб. при строительстве космодрома Восточный РФ упростила открытие банковских счетов для граждан 25 стран Уникальная экспозиция «Первые в России – стране возможностей» откроется на ВДНХ Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «Выпьем за любовь»