В сентябре в России выдали льготной ипотеки на 652 млрд рублей

В сентябре объем месячной выдачи в России ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) по программам с господдержкой достиг 652,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба Центробанка РФ.

В Москве с начала года выдали почти пять тысяч льготных IT-ипотек

Рост, по сравнению с августом, составил 28%.

Регулятор отмечает, что это самый высокий результат за период действия льготных ипотек.

«Рост может быть связан со стремлением получить кредит до повышения минимального первоначального взноса и ожиданием, что ставки по программам господдержки повысятся после сокращения субсидий банкам по таким кредитам», - указали в Центробанке.

Ранее банк ВТБ первым из российских кредитных организаций начал прием заявок на «арктическую ипотеку», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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