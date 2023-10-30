В сентябре в России выдали льготной ипотеки на 652 млрд рублей
В сентябре объем месячной выдачи в России ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) по программам с господдержкой достиг 652,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба Центробанка РФ.
Рост, по сравнению с августом, составил 28%.
Регулятор отмечает, что это самый высокий результат за период действия льготных ипотек.
«Рост может быть связан со стремлением получить кредит до повышения минимального первоначального взноса и ожиданием, что ставки по программам господдержки повысятся после сокращения субсидий банкам по таким кредитам», - указали в Центробанке.
Ранее банк ВТБ первым из российских кредитных организаций начал прием заявок на «арктическую ипотеку», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru