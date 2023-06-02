Минпромторг допустил сокращение параллельного импорта электроники

Министерство промышленности и торговли России подтвердило, что поставил на повестку исключение отдельных брендов радиоэлектроники из списка товаров для параллельного импорта. Инициатива была выдвинута самой отраслью.

Сейчас идет процесс аккумулирования конкретных предложений с анализом возможности производства аналогичных отечественных товаров, сообщили «Интерфаксу» в ведомстве.

В Минпромторге пояснили, что окончательное решение по данному вопросу будет зависеть от такого, насколько оно будет способствовать усилиям отечественных компаний по обеспечению внутреннего спроса.

«Без процессоров и денег»: Чем обернется призыв ограничить параллельный импорт

Параллельный импорт даёт возможность поставлять зарубежную продукцию без получения согласия правообладателей. Этот механизм был введён российскими властями на фоне западных санкций.

Ранее в СМИ появились сообщения, что отечественные производители предложили ограничить параллельный импорт на некоторую номенклатуру вычислительной техники ведущих мировых брендов. Однако, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», участники IT-рынка и операторы центров обработки данных настаивают, что российской техники не достаточно для удовлетворения спроса.

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ФОТО: РИА Новости
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