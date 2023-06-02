Минпромторг допустил сокращение параллельного импорта электроники

Министерство промышленности и торговли России подтвердило, что поставил на повестку исключение отдельных брендов радиоэлектроники из списка товаров для параллельного импорта. Инициатива была выдвинута самой отраслью.

Сейчас идет процесс аккумулирования конкретных предложений с анализом возможности производства аналогичных отечественных товаров, сообщили «Интерфаксу» в ведомстве.

В Минпромторге пояснили, что окончательное решение по данному вопросу будет зависеть от такого, насколько оно будет способствовать усилиям отечественных компаний по обеспечению внутреннего спроса.