Минпромторг допустил сокращение параллельного импорта электроники
Министерство промышленности и торговли России подтвердило, что поставил на повестку исключение отдельных брендов радиоэлектроники из списка товаров для параллельного импорта. Инициатива была выдвинута самой отраслью.
Сейчас идет процесс аккумулирования конкретных предложений с анализом возможности производства аналогичных отечественных товаров, сообщили «Интерфаксу» в ведомстве.
В Минпромторге пояснили, что окончательное решение по данному вопросу будет зависеть от такого, насколько оно будет способствовать усилиям отечественных компаний по обеспечению внутреннего спроса.
Параллельный импорт даёт возможность поставлять зарубежную продукцию без получения согласия правообладателей. Этот механизм был введён российскими властями на фоне западных санкций.
Ранее в СМИ появились сообщения, что отечественные производители предложили ограничить параллельный импорт на некоторую номенклатуру вычислительной техники ведущих мировых брендов. Однако, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», участники IT-рынка и операторы центров обработки данных настаивают, что российской техники не достаточно для удовлетворения спроса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru