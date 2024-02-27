Эксперты предупредили о новых правилах расчета платежей за ввоз авто из ЕАЭС
«Киргизская схема» завоза автомобилей в Россию станет неактуальной для дилеров с 1 апреля, кроме того, невыгодно будет поставлять машины из Армении и Белоруссии через параллельный импорт. Об этом рассказали руководитель таможенной практики адвокатского бюро «Ри-консалтинг» Денис Руденко и занимающийся реализацией автомобилей и запчастей индивидуальный предприниматель Сергей Редин в беседе с Ura.ru.
В стране с 1 апреля изменятся нормы расчета платежей за ввоз авто из государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС): Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии. Недоплаченные из-за занижения таможенной стоимости при ввозе в РФ налоги и сборы будут учитывать в составе утилизационного сбора. Для ввозящих машины из стран ЕАЭС и проводящих растаможивание в РФ ничего не изменится.
Как отметил Руденко, из-за новых правил просядет сегмент ввоза авто для физических лиц.
«Так как таможня начнет с 1 апреля доначислять разницу в платежах, проведенных в республике и подлежащих оплате в РФ. То есть не будет особой разницы между дилерской машиной, оформленной в России, и машиной, оформленной в Киргизии», — объяснил эксперт.
В свою очередь, Редин отметил, что дилеры экономили на таможенных платежах до 50%. Однако из-за новой системы параллельный импорт из соседних стран станет невыгодным, так как импортеры занижали счет на оплату экспортируемого из-за рубежа товара. Эксперт считает, что ввезенные в РФ автомобили подорожают примерно на 30%.
«Все будут теперь возить в "лоб", то есть растаможивать в РФ, где новые автомобили облагаются 48% таможенной пошлиной или не менее 5,5 евро за кубический см. То есть за двухлитровый мотор придется теперь платить 1 140 000 рублей таможенных платежей плюс утильсбор. К примеру, если на продажу коммерческий утильсбор составляет 306 000 рублей за двухлитровый мотор, то получится итого 1 446 000 [рублей]», — подчеркнул Редин, добавив, что при этом придется потратиться на саму машину, логистику, оформление документов, сертификацию, электронный паспорт, русификацию.
Денис Руденко согласился, что цены на авто для российского покупателя вырастут, и машины по параллельному импорту будут невыгодны.
«Сложившаяся в настоящее время "льготная" схема ввоза авто через Киргизию станет по сути экономически нецелесообразной для нашего потребителя», — указал специалист.
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