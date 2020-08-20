Собянин за 2019 год заработал более 8 миллионов рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин за 2019 год заработал 8,23 млн рублей. Эта сумма больше его дохода годом ранее на 600 тыс. рублей.

Об этом говорится в декларации о доходах и имуществе столичного градоначальника. Документ опубликован на официальном портале московской мэрии.