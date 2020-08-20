Собянин за 2019 год заработал более 8 миллионов рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин за 2019 год заработал 8,23 млн рублей. Эта сумма больше его дохода годом ранее на 600 тыс. рублей.

Об этом говорится в декларации о доходах и имуществе столичного градоначальника. Документ опубликован на официальном портале московской мэрии.

Высшие чиновники РФ отчитались о доходах

В собственности Собянина находятся квартира площадью 308 кв. метров и гараж площадью 26,8 кв. метров. Автомобилем мэр не владеет.

Мэр Москвы заработал меньше всех коллег из столичного правительства. Самым богатым оказался заместитель мэра Москвы по транспорту Максим Лискутов. За год его доходы увеличились вдвое и составили 39,5 млн рублей.

Ранее стало известно о самых богатых представителях российских силовиков.


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ФОТО: РИА Новости/Михаил Воскресенский
ТЕГИ:Декларация О ДоходахДоходыСергей Собянин
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