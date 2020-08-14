Высшие чиновники РФ отчитались о доходах





Исполнительные и законодательные органы государственной власти обнародовали на своих порталах декларации о доходах и имуществе государственных служащих и членов их семей за 2019 год. На этот раз в связи с ограничениями из-за коронавируса сроки сдачи и публикации деклараций продлили с 1 апреля до 1 августа.

Доход президента РФ Владимира Путина составил 9 миллионов 730 тысяч рублей - в среднем, около 810 тысяч рублей в месяц. Это на 1 миллион с лишним больше, чем годом ранее. Премьер-министр Михаил Мишустин отчитался о заработке 18,2 млн рублей.

Спикер Совета Федерации Валентины Матвиенко получила за год 16,7 миллиона рублей – почти на полтора миллиона больше по сравнению с 2018 годом. Её коллега из нижней палаты парламента Вячеслав Володин заработал более 100 миллионов рублей - на 28,5 миллионов больше, чем в 2018 году.

Наибольший доход среди членов правительства задекларировал глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров, отмечает «Свободная пресса» – 586 миллионов рублей. Он, в частности, владеет квартирой площадью 480 квадратных метра, двумя гостевыми домами. Доход пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова составил 14 миллионов, 600 тысяч рублей, а его супруги, бывшей фигуристки Татьяны Навки – почти 236 миллионов.

Председатель Центробанка Эльвиры Набиуллина довольствовалась 35,9 миллионами рублей. Гава Счетной палаты Алексея Кудрин заработал 25,4 миллиона рублей – в три с лишним раза меньше, чем годом ранее.

