Новости за ночь: Названы самые богатые российские силовики
Самый большой среди российских силовиков доход за 2019 год задекларировал замглавы МВД Виталий Шулика, который курирует госзакупки ведомства. Согласно опубликованной декларации, за прошлый год он заработал 26,7 миллиона рублей. В 2018 году его доход был в 6,5 раза меньше.
У чиновника есть жилой дом, три квартиры, автомобиль Suzuki Grand Vitara и четыре участка совокупной площадью 4,2 тыс. квадратных метров.
Как пишет РБК, на втором месте среди силовиков с самым большим доходом оказался замруководителя Главного военного следственного управления СК Сергей Бедин (19 миллионов рублей). На третьем месте – замглавы прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа Александр Демин, в прошлом году являвшийся замглавы Дальневосточного следственного управления СКР на транспорте. Он задекларировал 16,7 миллиона рублей.
В числе богатейших силовиков РБК отмечает командующего Северо-западным округом войск Росгвардии Павла Дашкова (14,8 миллиона рублей).
Согласно опубликованным декларациям, директор ФСБ Александр Бортников в прошлом году заработал 13,6 миллиона рублей, министр внутренних дел Владимир Колокольцев – 12,9 миллиона рублей, глава ФСО Дмитрий Кочнев – 12,7 миллиона рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru