Собянин: В ярмарках «Сделано в Москве» приняли участие более 80 столичных компаний
Производители одежды, продуктов и других товаров выставили свою продукцию на площадках в разных районах города. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Градоначальник уточнил, что ярмарки прошли с 26 по 28 мая в рамках Московской недели предпринимательства. Участие приняли более 80 компаний.
«Программа «Сделано в Москве» - отличный способ для столичных производителей, в том числе для молодых компаний и малоизвестных брендов, повысить узнаваемость своего товара и познакомить с ним тысячи горожан», - подчеркнул Собянин.
Под брендом «Сделано в Москве» компании размещают товары на витринах маркетплейсов и на крупных мероприятиях - ярмарках, фестивалях, бизнес-маркетах, отметил мэр.
Столица ранее выставила на онлайн-торги девять помещений для предпринимателей в различных районах, заявил глава Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru