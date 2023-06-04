Собянин: В ярмарках «Сделано в Москве» приняли участие более 80 столичных компаний

Градоначальник уточнил, что ярмарки прошли с 26 по 28 мая в рамках Московской недели предпринимательства. Участие приняли более 80 компаний.

«Программа «Сделано в Москве» - отличный способ для столичных производителей, в том числе для молодых компаний и малоизвестных брендов, повысить узнаваемость своего товара и познакомить с ним тысячи горожан», - подчеркнул Собянин.

Под брендом «Сделано в Москве» компании размещают товары на витринах маркетплейсов и на крупных мероприятиях - ярмарках, фестивалях, бизнес-маркетах, отметил мэр.

Столица ранее выставила на онлайн-торги девять помещений для предпринимателей в различных районах, заявил глава Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

