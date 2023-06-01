В Москве предпринимателям предлагают открыть продовольственный магазин в районе Строгино
Право открыть продовольственный магазин в районе Строгино выставили на торги в Москве. Заявки на участие в торгах принимаются до 23 июня. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
По его словам, победителю торгов, которые состоятся 28 июня, передадут павильон размером 56,5 квадратных метров, в котором он сможет торговать в течение пяти лет.
Объект расположен в развитом жилом квартале напротив Таллинской улицы, рядом с остановками общественного транспорта и в нескольких минутах ходьбы от станции метро «Строгино».
Он будет оборудован торговым залом, зонами для хранения товара и вспомогательными помещениями. В магазине можно будет продавать молочные продукты, хлеб, кондитерские изделия, бакалею, мясо, рыбу, овощи и фрукты, мороженое, прохладительные напитки, воду и соки.
Онлайн-торги пройдут на электронной торговой площадке «Росэлторг». Для участия необходима регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru