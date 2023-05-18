Москва продаст с торгов девять помещений для предпринимателей

Москва выставила на онлайн-торги девять помещений для предпринимателей площадью от 59,5 до 841,7 «квадрата» в различных районах столицы. Об этом заявил глава Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

По его словам, площадь помещений предоставляет будущим владельцам разнообразные возможности по их использованию. Конечная цена лотов будет названа на открытых аукционах с 31 мая по 7 июня 2023 года. Участвовать в торгах могут все желающие, добавил Щербаков.

Наибольшее количество объектов расположено в ЮЗАО (четыре помещения). Два лота находятся в ЦАО, по одному — в ВАО, ЮВАО и САО.

Наименьшее по площади помещение находится на первом этаже жилого дома в районе Черемушки (ЮЗАО) по адресу: Новочеремушкинская улица, дом 49, корпус 1. Оно оборудовано отдельным входом, на котором потенциальный собственник разместит вывеску. Наибольший объект расположен на севере Москвы по адресу: Волоколамское шоссе, дом 13. Он занимает подвал, первый и второй этажи жилого дома.

Прием заявок на участие в онлайн-торгах завершится в период с 23 по 29 мая. Их участникам необходимо зарегистрироваться на электронной торговой площадке «Росэлторг» и обзавестись усиленной квалифицированной электронной подписью.

