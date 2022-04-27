Собянин: В Москве нет дефицита товаров
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в среду, что в столице сейчас нет дефицита ни на одну из групп товаров. Об этом градоначальник сообщил в эфире телеканала ТВЦ. «Всё, что могло плохое произойти — уже произошло», - заметил Собянин.
По его словам, ажиотажный спрос и неверие в то, что на полках останутся товары, теперь уже в прошлом.
Мэр столицы также отметил, что на ряд товаров в городе наблюдается снижение цен. Собянин добавил, что существующие запасы позволяют чувствовать себя уверенно.
Ранее Собянин рассказал о принятых мерах по повышению устойчивости столичной экономики.
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