Собянин: В Москве нет дефицита товаров

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в среду, что в столице сейчас нет дефицита ни на одну из групп товаров. Об этом градоначальник сообщил в эфире телеканала ТВЦ. «Всё, что могло плохое произойти — уже произошло», - заметил Собянин.

По его словам, ажиотажный спрос и неверие в то, что на полках останутся товары, теперь уже в прошлом.