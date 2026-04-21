Силы ПВО за три часа сбили девять беспилотников над Россией
Российские средства противовоздушной обороны в течение трех часов уничтожили девять украинских беспилотников над Белгородской, Курской областями и Крымом. Об этом сообщили в Минобороны России.
Атака была отражена 21 апреля в период с 17:00 до 20:00 мск. По данным министерства, все цели относились к беспилотным летательным аппаратам самолетного типа.
С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.
С августа 2024 года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».
