Силы ПВО за три часа сбили девять беспилотников над Россией

Российские средства противовоздушной обороны в течение трех часов уничтожили девять украинских беспилотников над Белгородской, Курской областями и Крымом. Об этом сообщили в Минобороны России.

Атака была отражена 21 апреля в период с 17:00 до 20:00 мск. По данным министерства, все цели относились к беспилотным летательным аппаратам самолетного типа.