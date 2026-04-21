Бастрыкин поручил проверить книги Остера

В ведомстве уточнили, что участники совещания предложили выявлять несовершеннолетних на стадии подготовки правонарушений. Отдельное внимание уделили детской литературе. Произведения Остера были приведены в качестве примера текстов, которые, по мнению участников, могут содержать сомнительные воспитательные установки.

Помимо этого, на заседании прозвучала инициатива привлекать участников СВО к образовательной работе с детьми, передает «Радиоточка НСН».

После начала спецоперации Григорий Остер уехал за границу и регулярно допускает антироссийские заявления. В 2024 году в Красноярском крае изъяли из продажи его книгу «Вредные советы», в которых были обнаружены сомнительные иллюстрации.

