«Скопировали свое»: Почему китайцы перестали покупать российское мороженое
Наибольшим спросом российское мороженое пользуется в странах бывшего СНГ и в Монголии, а вот китайским потребителям оно не нравится, сказала НСН Наталья Уткина.
Российское мороженое плохо продается в Китае из-за вкусовых предпочтений жителей КНР, а также из-за того, что китайская промышленность очень быстро копирует понравившиеся продукты. Об этом НСН заявила главный технолог союза мороженщиков России Наталья Уткина.
Поставки мороженого в Китай, с которым в свое время связывали большие надежды на увеличение экспорта российской молочной продукции на этот рынок, продолжают падать. Так, в январе-марте 2026 года они обрушились в 27 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на Государственное таможенное управление КНР. Уткина объяснила, почему российское мороженое не пользуется популярностью в Китае.
«В Китае практически невозможно продать мороженое. Это связано, во-первых, с тем, что китайцы умеют очень быстро копировать продукты. Если мы туда поставляем продукт, если он им понравился, то буквально в ближайшие недели они могут его повторить и выложить такой же продукт уже у себя на полке. Во-вторых, для Китая необходимо производить товар с тем вкусом, к которому они привыкли: вкус должен быть ярким, сильно кислым, важно, чтобы цвет был очень ярким. Вообще спросом наше мороженое в Китае не пользуется: многие производители там открывали филиалы, пытались разместить на их производствах мороженое под нашими торговыми марками. Там огромный ассортимент и европейского мороженого, и корейского, и локальных китайских брендов. Оно пользуется большим спросом, чем российское», — сказала Уткина.
Собеседница НСН также перечислила страны, где российское мороженое пользуется наибольшим спросом.
«Наша продукция пользуется спросом в странах СНГ (Казахстан, Белоруссия, Узбекистан). Еще российское мороженое очень любит Монголия. Вообще наша продукция представлена во многих странах: в небольшом количестве ее и в Сенегале продают, и в США, и в Европе», — подытожила она.
Ранее белорусский «Минский хладокомбинат №2» поставил в Россию около 30 тонн пломбира со вкусом драника. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
