«В Китае практически невозможно продать мороженое. Это связано, во-первых, с тем, что китайцы умеют очень быстро копировать продукты. Если мы туда поставляем продукт, если он им понравился, то буквально в ближайшие недели они могут его повторить и выложить такой же продукт уже у себя на полке. Во-вторых, для Китая необходимо производить товар с тем вкусом, к которому они привыкли: вкус должен быть ярким, сильно кислым, важно, чтобы цвет был очень ярким. Вообще спросом наше мороженое в Китае не пользуется: многие производители там открывали филиалы, пытались разместить на их производствах мороженое под нашими торговыми марками. Там огромный ассортимент и европейского мороженого, и корейского, и локальных китайских брендов. Оно пользуется большим спросом, чем российское», — сказала Уткина.

Собеседница НСН также перечислила страны, где российское мороженое пользуется наибольшим спросом.

«Наша продукция пользуется спросом в странах СНГ (Казахстан, Белоруссия, Узбекистан). Еще российское мороженое очень любит Монголия. Вообще наша продукция представлена во многих странах: в небольшом количестве ее и в Сенегале продают, и в США, и в Европе», — подытожила она.

Ранее белорусский «Минский хладокомбинат №2» поставил в Россию около 30 тонн пломбира со вкусом драника. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

