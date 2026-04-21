Жительница Брянской области погибла при подрыве на мине

В Брянской области женщина погибла после подрыва на мине «лепесток» в селе Курковичи Стародубского муниципального округа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, местная жительница наступила на взрывоопасный предмет, в результате чего получила смертельные травмы. Глава региона выразил соболезнования родственникам погибшей. Богомаз также отметил, что семье будет оказана необходимая помощь и предоставлена материальная поддержка, отмечает RT.

С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.

С августа 2024 года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».

