Жительница Брянской области погибла при подрыве на мине

В Брянской области женщина погибла после подрыва на мине «лепесток» в селе Курковичи Стародубского муниципального округа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, местная жительница наступила на взрывоопасный предмет, в результате чего получила смертельные травмы. Глава региона выразил соболезнования родственникам погибшей. Богомаз также отметил, что семье будет оказана необходимая помощь и предоставлена материальная поддержка, отмечает RT.