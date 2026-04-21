Жительница Брянской области погибла при подрыве на мине
В Брянской области женщина погибла после подрыва на мине «лепесток» в селе Курковичи Стародубского муниципального округа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, местная жительница наступила на взрывоопасный предмет, в результате чего получила смертельные травмы. Глава региона выразил соболезнования родственникам погибшей. Богомаз также отметил, что семье будет оказана необходимая помощь и предоставлена материальная поддержка, отмечает RT.
С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.
С августа 2024 года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».
- В Югре нашли новые запасы нефти объемом более миллионов тонн
- Психолог объяснил, как сделать «Вредные советы» Остера полезными для детей
- «Скопировали свое»: Почему китайцы перестали покупать российское мороженое
- Каллас заявила о нехватке поддержки ЕС по Украине
- «Отпразднуют столетие»: Булыкин предсказал победу «Зенита» в чемпионате России
- Силы ПВО за три часа сбили девять беспилотников над Россией
- В России заявили, что «обезличенные» карты не защитят от мошенников
- СМИ: Визит Вэнса в Пакистан отложили из-за позиции Ирана
- «Предмет не первой необходимости»: Почему россияне перестали покупать iPhone