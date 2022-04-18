Собянин рассказал о принятых мерах по повышению устойчивости столичной экономики

Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте рассказал о мерах поддержки семей с детьми, малого бизнеса и производителей лекарств.

Так, в столице утвердили программу поддержки работников, которые находятся под риском увольнения. На ее реализацию с учетом субсидий из федерального бюджета выделят 3,36 млрд рублей. Нововведение призвано максимально облегчить трансфер сотрудников со старого места работы на новое: на время перехода предлагается организовать временные работы - комплектование архивов, текущий ремонт оборудования и тому подобное. Для уволенных и еще не трудоустроенных сотрудников будут организованы общественные работы.

Организации могут получить субсидии на организацию временных работ и на адаптацию сотрудников к новым рабочим местам. Ожидается, что помощь в трудоустройстве получат свыше 58 тыс. работников предприятий, которые приостановили деятельность на фоне санкций.

Кроме того, Собянин рассказал о ежемесячных пособиях на детей. В Москве утвердили новый порядок выплаты пособий на детей из нуждающихся семей.

«Для всех детей от нуля до 18 лет установлен единый размер пособий, который зависит только от дохода семьи. Пособия смогут получить семьи, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, установленную в Москве. В зависимости от дохода семьи выплата может составить 50% от величины прожиточного минимума ребенка - 8 тыс. 87 руб., 75% - 12 тыс. 131 руб. или 100% - 16 тыс. 174 руб. в месяц», — написал мэр.

Подать заявление на получение пособий можно с 1 мая через личный кабинет на mos.ru. Семьи, которым назначали пособие на ребенка по «старым» правилам, продолжат получать выплаты до трехлетия, восьмилетия ребенка либо до достижения им возраста 18 лет. Также получающие «старое» пособие могут обратиться за назначением нового.

Также столичные власти одобрили новую программу льготного онлайн-кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Малый и средний бизнес может получить онлайн-кредиты по конечной ставке 13,5% на любые цели, максимальный размер займа — 5 млн рублей, срок субсидирования процентной ставки - девять месяцев. Как правило, все документы для получения онлайн-кредита уже есть у банка, в котором открыт расчетный счет предпринимателя; тем, кто подает заявку впервые, понадобится только паспорт и учредительные документы. Оформление кредита займет один-три дня, получить его можно в Сбербанке, банке ВТБ, «Промсвязьбанке», «Банке Открытие», «Совкомбанке», «Альфа-банке», «Тинькофф банке» и «МСП Банке».

Кроме того, Собянин подчеркнул, что московское правительство - крупнейший в России заказчик лекарственных средств и медизделий для больниц и льготных категорий населения. Поставки отечественных и импортных лекарств в Москву продолжаются строго по графику, однако столица «не может мириться с тем, что сотни наименований жизненно важных лекарств приходится закупать за рубежом». По словам мэра, с 2017 года власти города заключили четыре соглашения о локализации производства в обмен на гарантированные поставки продукции для госнужд, в рамках контрактов в столице освоят производство 60 препаратов (международных непатентованных наименований), 21 из которых ранее импортировали из-за рубежа.

Работа по импортозамещению лекарственных препаратов продолжится: для этого потребуется развивать инфраструктуру, поддерживать проведение клинических испытаний на базе городских медучреждений, упростить и ускорить процедуры регистрации препаратов, заключить контракты на поставки лекарств для городских нужд.

Собянин добавил, что на следующей неделе будут приняты решения по поддержке отрасли гостеприимства и социально ориентированных некоммерческих организаций.

