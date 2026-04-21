СМИ: Визит Вэнса в Пакистан отложили из-за позиции Ирана

Запланированная поездка вице-президента США Джей Ди Вэнса в Исламабад для переговоров с Ираном отложена на неопределенный срок из-за отсутствия ответа Тегерана на предложения Вашингтона. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, визит предполагал обсуждение возможной ядерной сделки с иранской стороной. Однако переговорный процесс оказался фактически приостановлен, поскольку Иран не отреагировал на представленные США позиции.

Иран не решил, поедет ли на переговоры с США в Пакистан

Ранее представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявлял, что Тегеран еще не принял решения об участии в переговорах в Пакистане. Он объяснил это противоречивыми сигналами и действиями американской стороны, которые в Иране считают неприемлемыми.

При этом, как отмечает New York Times, сама поездка Вэнса не отменена окончательно. В Вашингтоне допускают, что она может состояться в любой момент, если Иран даст ответ, который устроит президента США Дональда Трампа, а также подтвердит полномочия своих переговорщиков на заключение соглашения, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
