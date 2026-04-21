СМИ: Визит Вэнса в Пакистан отложили из-за позиции Ирана
Запланированная поездка вице-президента США Джей Ди Вэнса в Исламабад для переговоров с Ираном отложена на неопределенный срок из-за отсутствия ответа Тегерана на предложения Вашингтона. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на американских чиновников.
По данным издания, визит предполагал обсуждение возможной ядерной сделки с иранской стороной. Однако переговорный процесс оказался фактически приостановлен, поскольку Иран не отреагировал на представленные США позиции.
Ранее представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявлял, что Тегеран еще не принял решения об участии в переговорах в Пакистане. Он объяснил это противоречивыми сигналами и действиями американской стороны, которые в Иране считают неприемлемыми.
При этом, как отмечает New York Times, сама поездка Вэнса не отменена окончательно. В Вашингтоне допускают, что она может состояться в любой момент, если Иран даст ответ, который устроит президента США Дональда Трампа, а также подтвердит полномочия своих переговорщиков на заключение соглашения, передает «Радиоточка НСН».
