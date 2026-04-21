В России заявили, что «обезличенные» карты не защитят от мошенников
Сегодня мошенники все чаще занимаются не физическим воровством, а кражей персональных данных, сказал НСН Эльман Мехтиев.
Выпуск банковских карт без номеров и CVV не защитит россиян от мошенников, нужно продвигать те методы контроля использования данных, подделывать которые чересчур дорого, например, биометрию. Об этом НСН заявил генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.
В России следует выпускать так называемые чистые банковские карты без номеров и CVV, что поможет защитить граждан от мошенников. Об этом заявил депутат Госдумы Владимир Плякин, соответствующее обращение он направил в Центробанк. По словам Мехтиева, такая мера мало поможет в борьбе с мошенничеством.
«Начнем с того, что номер карты делается выпуклым или просто наносится как печать в связи с тем, что исторически карты не были частью IT-инфраструктуры: их “прокатывали”, получали слип и потом отправляли этот отпечаток в банк. Поэтому номер карты на карте — это всего-навсего исторический фактор. Считать, что мошенники не умеют считывать чипы или магнитную ленту, — это представление десятилетней или даже пятнадцатилетней давности. Да, чипы сложно считывать, их почти невозможно подделать, но клонировать информацию можно легко. Кроме того, если беспокоиться о том, чтобы не было вещей, которые можно прочитать, давайте примем закон, чтобы осталась только биометрия, которую очень дорого подделать. Поэтому я бы сказал, что инициатива достойна обсуждения, но вряд ли она решит проблемы с мошенничеством», — сказал Мехтиев.
Собеседники НСН добавил, что сегодня мошенники активно уходят от физического воровства к краже персональных данных.
«Воровство с физических данных переместилось в воровство личности как способа доступа к кошелькам, личному кабинету и прочему. Это одно из последствий развития цифровых технологий и того, что люди не просто не контролируют, где они оставляют данные о себе, но и не имеют возможности отозвать эти данные, чтобы они не были доступны. У нас нет и формального закрепления, кто является собственником данных о человеке, — тот, кто их собрал, или сам человек. Подделки карт по-прежнему существуют, но резко сократилось использование банкоматов, может быть, за исключением последнего времени, когда возникли проблемы с мобильным интернетом. Поэтому речь должна идти о комплексной работе, начиная с того, чтобы люди могли действительно управлять использованием личных данных, с платности использования данных и заканчивая тем, чтобы продвигать те методы контроля использования данных, подделывать которые слишком дорого», — подчеркнул эксперт.
В заключение Мехтиев напомнил, что алгоритм возврата украденных мошенниками денег давно законодательно урегулирован.
«Есть четкий алгоритм, что делать, если транзакция совершена без вашего согласия. Но это не снимает ответственного с самого человека: он должен хранить свои данные в закрытом доступе и так далее. Все это законодательно урегулировано, за исключением “дружеского мошенничества”, когда человек сам отдает свою карту кому-то другому и уезжает за рубеж. Но даже в этом случае можно отследить, где находился человек и где находилась карта», — подытожил он.
Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко заявил, что существует несколько типовых фраз, которые прямо указывают на попытку мошенничества и после которых разговор следует немедленно прекратить. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Каллас заявила о нехватке поддержки ЕС по Украине
- «Отпразднуют столетие»: Булыкин предсказал победу «Зенита» в чемпионате России
- Силы ПВО за три часа сбили девять беспилотников над Россией
- СМИ: Визит Вэнса в Пакистан отложили из-за позиции Ирана
- «Предмет не первой необходимости»: Почему россияне перестали покупать iPhone
- Бастрыкин поручил проверить книги Остера
- Умер оскароносный режиссер Луис Пуэнсо
- ЕС готовит ограничения на въезд для участников СВО с июня
- Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Игорь Алексеев