Выпуск банковских карт без номеров и CVV не защитит россиян от мошенников, нужно продвигать те методы контроля использования данных, подделывать которые чересчур дорого, например, биометрию. Об этом НСН заявил генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.

В России следует выпускать так называемые чистые банковские карты без номеров и CVV, что поможет защитить граждан от мошенников. Об этом заявил депутат Госдумы Владимир Плякин, соответствующее обращение он направил в Центробанк. По словам Мехтиева, такая мера мало поможет в борьбе с мошенничеством.

«Начнем с того, что номер карты делается выпуклым или просто наносится как печать в связи с тем, что исторически карты не были частью IT-инфраструктуры: их “прокатывали”, получали слип и потом отправляли этот отпечаток в банк. Поэтому номер карты на карте — это всего-навсего исторический фактор. Считать, что мошенники не умеют считывать чипы или магнитную ленту, — это представление десятилетней или даже пятнадцатилетней давности. Да, чипы сложно считывать, их почти невозможно подделать, но клонировать информацию можно легко. Кроме того, если беспокоиться о том, чтобы не было вещей, которые можно прочитать, давайте примем закон, чтобы осталась только биометрия, которую очень дорого подделать. Поэтому я бы сказал, что инициатива достойна обсуждения, но вряд ли она решит проблемы с мошенничеством», — сказал Мехтиев.