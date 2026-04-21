Каллас заявила о нехватке поддержки ЕС по Украине

Евросоюз сталкивается с недостаточной поддержкой партнеров в вопросе помощи Украине, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции.

По ее словам, Брюссель активно участвует в гуманитарных инициативах по всему миру, включая помощь Судану и Сомали, однако в ситуации с Украиной союзникам ЕС уделяют меньше внимания. Каллас отметила, что Евросоюз остается одним из ключевых доноров Киева и фактически действует почти в одиночку, что вызывает обеспокоенность, отмечает RT.





Ранее она также указывала, что страны Персидского залива не оказывают Европе заметной поддержки по украинскому направлению и предупреждала, что это может сказаться на уровне взаимодействия ЕС с регионом по ближневосточным вопросам.

В начале марта еврокомиссар по расширению Марта Кос заявляла, что вступление Киева в союз к 2027 году не ожидается. По данным Politico, ряд ключевых стран, включая Германию, Нидерланды и Италию, не готовы в ближайшее время возвращаться к обсуждению этой темы, передает «Радиоточка НСН».

