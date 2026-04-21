Умер оскароносный режиссер Луис Пуэнсо
Аргентинский режиссер и сценарист Луис Пуэнсо, удостоенный премии «Оскар» за фильм «Официальная версия», скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщила ассоциация «Общество аргентинских авторов» (Argentores).
В организации уточнили, что режиссер умер в Буэнос-Айресе во вторник. Там отметили его вклад в кино как сценариста, продюсера и одного из заметных представителей национальной индустрии.
Международную известность Пуэнсо принесла картина «Официальная версия», посвященная периоду репрессий в Аргентине в 1970-1980-х годах. Фильм получил признание не только Американской киноакадемии, но и был отмечен на Каннском кинофестивале, а также премиями «Золотой глобус» и «Серебряный кондор» в 1985 году.
По данным Argentores, Пуэнсо снял ряд короткометражных и полнометражных фильмов, а в 2019-2022 годах возглавлял Национальный институт кинематографического искусства Аргентины (INCAA), передает «Радиоточка НСН».
