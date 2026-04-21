Умер оскароносный режиссер Луис Пуэнсо

Аргентинский режиссер и сценарист Луис Пуэнсо, удостоенный премии «Оскар» за фильм «Официальная версия», скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщила ассоциация «Общество аргентинских авторов» (Argentores).

В организации уточнили, что режиссер умер в Буэнос-Айресе во вторник. Там отметили его вклад в кино как сценариста, продюсера и одного из заметных представителей национальной индустрии.