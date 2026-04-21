«Отпразднуют столетие»: Булыкин предсказал победу «Зенита» в чемпионате России
Футбольный клуб из Санкт-Петербурга сможет встретить юбилей основания с победой, заявил НСН Дмитрий Булыкин.
В ближайшем футбольном матче «Зенит» может проиграть «Локомотиву», но это не поможет «Краснодару» стать чемпионом, рассказал экс-нападающий футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Булыкин в беседе с НСН.
22 апреля в рамках Российской премьер-лиги по футболу между собой сыграют «Локомотив» и «Зенит». Московская команда находится на третьем месте и примет у себя лидера чемпионата. У петербуржцев нет права на ошибку — они опережают «Краснодар» всего лишь на одно очко, а «железнодорожники» в случае поражения могут оказаться на четвертой строчке. Булыкин поделился своими ожиданиями от игры.
«У команд шансы равны. Они победили в своих последних матчах. У “Зенита” идет борьба за первое место, а у “Локомотива” — за третье. Обоим коллективам нужны “золотые очки”. Такие мелочи, что москвичи имели на один день больше на подготовку не станет определяющим в этом матче. Все решит исполнительское мастерство и индивидуальный класс. Это будет центральный матч тура, но я думаю, что ничьи не будет, хотя это самый вероятный исход. Я надеюсь, что переломить ход игры удастся именно “Локомотиву”. Тогда уже можно будет помечтать и о большем, чем о бронзе», — подчеркнул он.
Тем не менее, Булыкин считает, что именно «Зенит» является фаворитом чемпионской гонки.
«Повторить всегда сложнее, чем победить в первый раз. Учитывая, как и сколько времени "Краснодар" шел к этому чемпионству. У "Зенита" больше шансов на это, к тому же они должны наконец-то уже отпраздновать свое столетие, о котором говорят второй год подряд. К тому же, в игре “Краснодара” и “Спартака” наиболее вероятна ничья, а матч тоже проходит в этом туре», — указал он.
Ранее Булыкин объяснил НСН, почему конкуренты «Зенита» не смогли воспользоваться его осечками.
