В ближайшем футбольном матче «Зенит» может проиграть «Локомотиву», но это не поможет «Краснодару» стать чемпионом, рассказал экс-нападающий футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Булыкин в беседе с НСН.

22 апреля в рамках Российской премьер-лиги по футболу между собой сыграют «Локомотив» и «Зенит». Московская команда находится на третьем месте и примет у себя лидера чемпионата. У петербуржцев нет права на ошибку — они опережают «Краснодар» всего лишь на одно очко, а «железнодорожники» в случае поражения могут оказаться на четвертой строчке. Булыкин поделился своими ожиданиями от игры.