Собянин рассказал об уникальных разработках резидентов «Технополис Москва»
Столичные предприятия создают инновационные изделия для основных отраслей промышленности, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
Градоначальник рассказал, что один из резидентов особой экономической зоны «Технополис Москва» создал уникальную керамическую пластину. С ее помощью обработка материалов происходит в 10 раз быстрее, чем с использованием иностранных аналогов. Это снижает себестоимость продукции.
По словам мэра, такие пластины востребованы предприятиями двигателестроения. Также их можно использовать в ракетно-космической сфере, транспорте, медицине и энергетическом машиностроении.
Собянин отметил, что другой производитель разработал токарный станок повышенной прочности. Он нужен для обработки металлов и изготовления режущего инструмента.
Ранее сообщалось, что за первые шесть месяцев 2023 года стажировку в компаниях ОЭЗ «Технополис Москва» прошли 280 студентов.
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