Собянин рассказал об уникальных разработках резидентов «Технополис Москва»

Градоначальник рассказал, что один из резидентов особой экономической зоны «Технополис Москва» создал уникальную керамическую пластину. С ее помощью обработка материалов происходит в 10 раз быстрее, чем с использованием иностранных аналогов. Это снижает себестоимость продукции.

По словам мэра, такие пластины востребованы предприятиями двигателестроения. Также их можно использовать в ракетно-космической сфере, транспорте, медицине и энергетическом машиностроении.

Собянин отметил, что другой производитель разработал токарный станок повышенной прочности. Он нужен для обработки металлов и изготовления режущего инструмента.

Ранее сообщалось, что за первые шесть месяцев 2023 года стажировку в компаниях ОЭЗ «Технополис Москва» прошли 280 студентов.

