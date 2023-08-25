Изготовитель систем видеонаблюдения стал резидентом ОЭЗ «Технополис Москва»

Производящее системы контроля безопасности и видеонаблюдения, а также видеорегистраторы предприятие «НПП Трассир» стало резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Завод находится на площадке «Алабушево». Об этом заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, компания арендует помещение площадью свыше 1200 «квадратов». Овчинский добавил, что уже запущена первая линия производства, вторая откроется в начале следующего года. Всего на приобретение оборудования потрачено более 151 млн рублей, а уровень локализации производства — свыше 62%, отметил руководитель департамента.

На территории ОЭЗ «Технополис Москва» предприятие займется выпуском видеорегистраторы, видеокамеры нескольких видов, корпуса для устройств и вспомогательное оборудование. Продукция завода будет применяться в системах безопасности организаций, а также домохозяйств. Ожидается, что к 2028 году резидент будет ежегодно выпускать до 500 тысяч видеокамер и 80 тысяч видеорегистраторов.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев подчеркнул, что уже сегодня производственные мощности завода позволяют ежегодно выпускать не менее 30 тысяч видеорегистраторов в год, а полной проектной мощности планируется достичь в первом квартале 2024 года. Сегодня здесь организовано 22 высокотехнологичных рабочих места. Ожидается, что в будущем их количество увеличится до 54.

В свою очередь гендиректор «НПП Трассир» Игорь Олейник назвал одной из приоритетных задач предприятия увеличение уровня локализации производства. Он отметил, что сейчас компания ищет партнеров и заключает соответствующие соглашения о поставке необходимых деталей. Ожидается, что в будущем начнется самостоятельные производство электронных компонентов видеосистем, а также корпусов видеорегистраторов и видеокамер, добавил Олейник.

На территории ОЭЗ «Технополис Москва» функционирует свыше 200 высокотехнологичных компаний, из которых порядка 90 имеют статус резидента, позволяющий пользоваться рядом льгот. Здесь также действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов.

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