В 2023 году 280 студентов прошли стажировку в компаниях ОЭЗ «Технополис Москва»
За первые шесть месяцев 2023 года уже 280 студентов прошли стажировку в компаниях ОЭЗ «Технополис Москва», рассказал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Он напомнил, что проект «ТехноСтажировка» запустили в начале 2022 года.
«Производственная практика и стажировка на предприятиях ОЭЗ «Технополис Москва» позволяет студентам проверить теоретические знания «вживую», а работодателю получить более мотивированные кадры», - отметил он.
Со своей стороны, генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев уточнил, что резиденты заключили более 30 соглашений об организации практик с ведущими образовательными учреждениями города (МГТУ им. Баумана, РУДН, МГУ имени Ломоносова и другие)
До этого мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что стажировку в компаниях – резидентах ОЭЗ «Технополис Москва» с 2022 года прошли более 800 студентов.
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