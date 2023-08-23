В 2023 году 280 студентов прошли стажировку в компаниях ОЭЗ «Технополис Москва»  

За первые шесть месяцев 2023 года уже 280 студентов прошли стажировку в компаниях ОЭЗ «Технополис Москва», рассказал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Он напомнил, что проект «ТехноСтажировка» запустили в начале 2022 года.

«Производственная практика и стажировка на предприятиях ОЭЗ «Технополис Москва» позволяет студентам проверить теоретические знания «вживую», а работодателю получить более мотивированные кадры», - отметил он.

Со своей стороны, генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев уточнил, что резиденты заключили более 30 соглашений об организации практик с ведущими образовательными учреждениями города (МГТУ им. Баумана, РУДН, МГУ имени Ломоносова и другие)

До этого мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что стажировку в компаниях – резидентах ОЭЗ «Технополис Москва» с 2022 года прошли более 800 студентов.

