Собянин: Отсутствие мигрантов сказывается на росте инфляции

Он напомнил, что летом 2020 года пришлось практически на два месяца закрыть строительные площадки, прекратить работу по благоустройству и ремонтам... Это привело к увольнению строительными организациями многих работников.

В результате возросла стоимость рабочей силы. «…И все остальное тоже начало расти. Потому что когда заработная плата растет без увеличения производительности труда и выпуска конечного продукта, любой экономист скажет, к чему это приводит. Поэтому мы и видим усиление инфляции», — отметил Собянин.

На вопрос о том, стали ли мигранты причиной инфляции, мэр ответил: «Отчасти да. Не мигранты, а их отсутствие. Тем не менее бизнес адаптируется. Объемы работ не только не уменьшились, но и выросли».

Ранее президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов опроверг мнение главы «Мираторга» Виктора Линника о возможности повысить зарплаты россиянам, если сократить квоты для трудовых мигрантов.

