Собянин: Отсутствие мигрантов сказывается на росте инфляции
Отсутствие мигрантов отчасти влияет на рост инфляции, сообщает РБК со ссылкой на заявление мэра Москвы Сергея Собянина.
Он напомнил, что летом 2020 года пришлось практически на два месяца закрыть строительные площадки, прекратить работу по благоустройству и ремонтам... Это привело к увольнению строительными организациями многих работников.
В результате возросла стоимость рабочей силы. «…И все остальное тоже начало расти. Потому что когда заработная плата растет без увеличения производительности труда и выпуска конечного продукта, любой экономист скажет, к чему это приводит. Поэтому мы и видим усиление инфляции», — отметил Собянин.
На вопрос о том, стали ли мигранты причиной инфляции, мэр ответил: «Отчасти да. Не мигранты, а их отсутствие. Тем не менее бизнес адаптируется. Объемы работ не только не уменьшились, но и выросли».
Ранее президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов опроверг мнение главы «Мираторга» Виктора Линника о возможности повысить зарплаты россиянам, если сократить квоты для трудовых мигрантов.
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