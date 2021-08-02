Собянин: Отсутствие мигрантов сказывается на росте инфляции

Отсутствие мигрантов отчасти влияет на рост инфляции, сообщает РБК со ссылкой на заявление мэра Москвы Сергея Собянина.

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Он напомнил, что летом 2020 года пришлось практически на два месяца закрыть строительные площадки, прекратить работу по благоустройству и ремонтам... Это привело к увольнению строительными организациями многих работников.

В результате возросла стоимость рабочей силы. «…И все остальное тоже начало расти. Потому что когда заработная плата растет без увеличения производительности труда и выпуска конечного продукта, любой экономист скажет, к чему это приводит. Поэтому мы и видим усиление инфляции», — отметил Собянин.

На вопрос о том, стали ли мигранты причиной инфляции, мэр ответил: «Отчасти да. Не мигранты, а их отсутствие. Тем не менее бизнес адаптируется. Объемы работ не только не уменьшились, но и выросли».

Ранее президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов опроверг мнение главы «Мираторга» Виктора Линника о возможности повысить зарплаты россиянам, если сократить квоты для трудовых мигрантов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СобянинМоскваИнфляцияМигранты
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