Названы самые популярные среди мигрантов РФ районы Подмосковья

Районы, ближе прилегающие к Москве наиболее популярны у россиян, которые переезжают из других субъектов федерации в столичный регион. Такую статистику привёл генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

По его словам, такой выбор обусловлен тем, что проживание на границе столицы и области позволяет пользоваться одновременно и Подмосковьем, и Москвой. Что касается непосредственно географических направлений, то, по оценке эксперта, особым спросом пользуются Восток и Юго-Запад.

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«Юго-Запад лучше с климатической точки зрения, в экологическом плане лучшего района не найти, а Восток, потому что именно там крупные города, потому что там, в основном, развивалась наша высокотехнологическая промышленность советского времени», - пояснил Журавлев в эфире «Радио 1».

Глава Института региональных проблем также уточнил, что по популярности среди граждан РФ Московская область занимает четвёртое место. Первую тройку составляют Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. При этом у Подмосковья возможность приема новых жителей выше, чем у любого другого субъекта федерации, полагает Дмитрий Журавлёв.

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ФОТО: Радио 1
ТЕГИ:РегионыМигрантыПодмосковье
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