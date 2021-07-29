Названы самые популярные среди мигрантов РФ районы Подмосковья

Районы, ближе прилегающие к Москве наиболее популярны у россиян, которые переезжают из других субъектов федерации в столичный регион. Такую статистику привёл генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

По его словам, такой выбор обусловлен тем, что проживание на границе столицы и области позволяет пользоваться одновременно и Подмосковьем, и Москвой. Что касается непосредственно географических направлений, то, по оценке эксперта, особым спросом пользуются Восток и Юго-Запад.