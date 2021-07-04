Федерация мигрантов отреагировала на предложение Линника о возможности повысить зарплаты россиянам

Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов опроверг мнение главы «Мираторга» Виктора Линника о возможности повысить зарплаты россиянам, если сократить квоты для трудовых мигрантов. Свое мнение Коженов высказал в эфире «Говорит Москва».

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Представитель мигрантов в России считает, что Линник не понимает ситуацию на рынке труда.

«99% трудовых мигрантов приезжают у нас из стран СНГ, никакие квоты не требуются, поэтому, что он собрался сокращать — вообще непонятно», - цитирует его Газета.ru.

По его словам, мигранты часто зарабатывают больше россиян, потому что им нужно содержать семьи в родной стране.

Ранее глава компании «Мираторга» Виктор Линник заявил, что россияне вынуждены конкурировать с трудовыми мигрантами, которые работают за деньги, на которые граждане России «просто не выживут».

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ФОТО: РИА Новости
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