Федерация мигрантов отреагировала на предложение Линника о возможности повысить зарплаты россиянам
Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов опроверг мнение главы «Мираторга» Виктора Линника о возможности повысить зарплаты россиянам, если сократить квоты для трудовых мигрантов. Свое мнение Коженов высказал в эфире «Говорит Москва».
Представитель мигрантов в России считает, что Линник не понимает ситуацию на рынке труда.
«99% трудовых мигрантов приезжают у нас из стран СНГ, никакие квоты не требуются, поэтому, что он собрался сокращать — вообще непонятно», - цитирует его Газета.ru.
По его словам, мигранты часто зарабатывают больше россиян, потому что им нужно содержать семьи в родной стране.
Ранее глава компании «Мираторга» Виктор Линник заявил, что россияне вынуждены конкурировать с трудовыми мигрантами, которые работают за деньги, на которые граждане России «просто не выживут».
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