Федерация мигрантов отреагировала на предложение Линника о возможности повысить зарплаты россиянам

Представитель мигрантов в России считает, что Линник не понимает ситуацию на рынке труда.

«99% трудовых мигрантов приезжают у нас из стран СНГ, никакие квоты не требуются, поэтому, что он собрался сокращать — вообще непонятно», - цитирует его Газета.ru.

По его словам, мигранты часто зарабатывают больше россиян, потому что им нужно содержать семьи в родной стране.

Ранее глава компании «Мираторга» Виктор Линник заявил, что россияне вынуждены конкурировать с трудовыми мигрантами, которые работают за деньги, на которые граждане России «просто не выживут».

