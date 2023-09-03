Собянин объявил о новой мере финансовой поддержки венчурных инвесторов

Венчурные инвесторы смогут получить от Москвы субсидию - 50% от суммы инвестиций, но не более суммы НДФЛ за последние три года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Максимальный размер гранта составит 10 миллионов рублей. Объем вложенных средств с начала года не может быть менее 500 тысяч, уточнил градоначальник.

Для оказания финансовой поддержки получающий инвестиции участник кластера должен быть включен в реестр стартапов и технологических компаний. Доля каждого юрлица в уставном капитале не должна превышать 50%.

Москва стала одним из центров венчурного инвестирования в Европе. В прошлом году в городе заключили 121 сделку. Их общая сумма превышает $660 миллионов.

Ранее Собянин сообщил о росте промышленного производства в Москве в два раза за последние пять лет.

