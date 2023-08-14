Собянин рассказал о мерах поддержки промышленных комплексов

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о мерах поддержки, которые столица оказывает промышленным комплексам для их развития. Об этом градоначальник написал в блоге на своем персональном сайте.

Как отметил Собянин, налоговые льготы – одна из наиболее спорных и неоднозначных мер поддержки, которая в 1990-е годы «едва не угробила государственный бюджет».

«Но когда в 2012–2013 годах мы начали формировать современную систему поддержки промышленности, стало понятно, что без налоговых льгот обойтись будет очень трудно», – подчеркнул мэр.

По словам Собянина, в мегаполисе классическое промпроизводство проигрывает торговле, девелопменту и прочей высокорентабельной деятельности. Столичные власти нуждаются в инструментах для стимуляции повышения эффективности промышленности. Правительство страны поддержало Москву, а Госдума приняла необходимые поправки в Налоговый кодекс для создания системы справедливых и эффективных налоговых льгот.

«Если предприятие хочет пользоваться льготами, оно может подать заявку на присвоение статуса промышленного комплекса. Не хочет – может работать в стандартном налоговом режиме», – подчеркнул мэр.

Для получения статуса промкомплекса компания должна инвестировать в свое развитие (не менее 114,6 млн рублей на 1 га за 5 лет), иметь выручку не менее 451,2 млн рублей на 1 га в год), платить зарплату коллективу в среднем не менее 82,2 тысячи рублей в месяц. Отраслевая принадлежность предприятия не имеет значения. Для соответствующих перечисленным критериям компаний будет в пять раз снижен земельный налог, в два раза – налог на недвижимость, а ставка налога на прибыль в бюджет города уменьшится с 17 до 13,5 процента.

Статусом промышленного комплекса обладают 67 предприятий Москвы, на которых трудятся 77 тысяч человек. Больше всего таких комплексов работает в пищевой отрасли (24 производителя), также промкомплексами признаны семь фармацевтических компаний.

