Собянин: Объем промышленного производства в Москве за 5 лет вырос вдвое

Объем промышленного производства в Москве за пять лет вырос вдвое, заявил мэр города Сергей Собянин.



По его словам, усилия города были сосредоточены на развитии ряда отраслей - обрабатывающие отрасли, станкостроение, фармацевтика, электроника и другие.

Собянин добавил, что сегодня уже более 700 тысяч людей работают в промышленности Москвы, этот сектор меняется – инновации, высокие заработные платы. Так, город от общих мер поддержки перешел к развитию огромных кластеров – например, особой экономической зоны «Технополис «Москва».