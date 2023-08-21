Собянин: Объем промышленного производства в Москве за 5 лет вырос вдвое

Объем промышленного производства в Москве за пять лет вырос вдвое, заявил мэр города Сергей Собянин.

По его словам, усилия города были сосредоточены на развитии ряда отраслей - обрабатывающие отрасли, станкостроение, фармацевтика, электроника и другие.

Собянин добавил, что сегодня уже более 700 тысяч людей работают в промышленности Москвы, этот сектор меняется – инновации, высокие заработные платы. Так, город от общих мер поддержки перешел к развитию огромных кластеров – например, особой экономической зоны «Технополис «Москва».

Собянин: Производство лекарств в этом году в Москве выросло на две трети

По словам главы города, девять новых промышленных площадок построили в Москве в январе-июле. ять из девяти площадок построили на территории особой экономической зоны «Технополис «Москва». В частности, на площадке «МИЭТ» в Зеленограде ввели первый корпус Инновационного центра электроники, а в «Алабушево» сдали комплекс по производству плат для электроники и два предприятия по изготовлению лекарств.

Также в «Руднево» достроили промышленный комплекс с конструкторским бюро, в котором будут делать беспилотники. Еще два завода начнут работать в районе Печатники. Отмечается, что на территории ТиНАО будет работать экспериментальный завод по производству готовых модулей квартир.


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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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