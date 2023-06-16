Собянин назвал Россию победителем в санкционной войне

Россия вышла победителем в санкционной войне и выходит на темпы роста, как у стран Евросоюза, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».

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«Мы победили санкционную войну, которую нам объявили, и мы выходим на темпы роста примерно такие же, как европейские страны, которые с нами борются», - сказал он.

Он напомнил, что Запад прогнозировал обвал ВВП России до 10% в этом году, в то время как Россия демонстрирует такой же рост, как в Германии и Франции.

Ранее режиссер Оливер Стоун раскритиковал попытки наложить санкции на российский атом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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