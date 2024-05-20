Биолог Татаренко назвала породы собак, которых труднее всего дрессировать

По её словам, это связано с тем, что у них слишком сильно развиты соответствующие инстинкты.

Эксперт привела в пример бладхаундов, у которых «сразу все вылетает из головы», если они кого-то учуяли на улице, а также такс, теряющих контроль, «например, при виде кошки».

Татаренко указала, что также тяжело дрессировать декоративные породы, которые «столетиями отбирали для экстерьера», и охранные породы, столетиями занимавшихся охраной.

«Они занимались только тем, что охраняли — людей, стада домашних животных, заводы, аэропорты... и их не отбирали по способности к дрессировке», — заключила она.

Ранее Татаренко заявила, что если хозяева хотят иметь и кошку, и собаку, то лучше всего завести щенка при взрослой кошке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

