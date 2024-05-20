Володин: Большие парламентские слушания по налогам пройдут в Госдуме 23 мая

Большие парламентские слушания по совершенствованию налогового законодательства России пройдут в Госдуме 23 мая. Как пишет ТАСС, об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

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По его словам, на них депутаты, совместно с деловым сообществом, экспертами и регионами, обсудят подготовленные правительством предложения по данной теме.

«Речь идет о справедливой налоговой нагрузке. Эти и другие вопросы станут темами для обсуждения», - заключил Володин.

Ранее глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов заявил, что ведомство будет просить парламент рассмотреть изменения в налоговое законодательство в весеннюю сессию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:НалогиГосдумаВячеслав Володин

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